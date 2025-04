Pep Guardiola reagiu aos incidentes no último dérbi de Manchester e perdeu a paciência.

O técnico do City condenou a agressão a Jack Grealish por parte de um adepto do United e os cânticos insultuosos dos rivais para com a mãe de Phil Foden.

«Vivemos num mundo louco. Refiro-me a tudo o que se passa à nossa volta, não apenas às coisas no desporto. Não se trata do United ou de outro clube. Isto acontece em todo o lado. Acho que não estamos no caminho certo», afirmou Guardiola na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Crystal Palace, para a Premier League.

Recorde-se que a polícia de Manchester confirmou o incidente após o dérbi, relatando que um adepto de 20 anos dos «Red Devils», entretanto detido, agrediu Grealish após lhe ter pedido para se aproximar dele, junto ao túnel.

Guardiola saúdou ainda o Liverpool ao comentar a renovação de Mohamed Salah: «É bom para eles. Será melhor questionar o Arne Slot e aos adeptos do Liverpool sobre isso, mas não há dúvidas sobre a qualidade do Salah.»