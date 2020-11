O Manchester City goleou o Burnley no sábado e na terça-feira joga no Estádio do Dragão. O tempo de recuperação é escasso e Pep Guardiola fez questão de juntar a sua voz às que já antes criticaram a densidade do calendário de jogos.



«O problema é que os jogadores estão a perder a alegria de jogar futebol. Antes, era bom jogar uma ou duas vezes por semana, com os adeptos nas bancadas. Agora são três dias de diferença e depois outro jogo. Vamos ao Porto para ganhar e depois preparamo-nos para o jogo contra o Fulham.»



O City já teve 12 atletas lesionados esta temporada e Guardiola relaciona essa situação com o excesso de competição. O treinador aproveitou para dizer que Sergio Aguero estará recuperado para jogar em casa do FC Porto e elogiou a exibição de Ryiad Mahrez, autor de um hat trick contra o Burnley.