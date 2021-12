O treinador do Manchester City Pep Guardiola não compareceu na conferência de imprensa desta sexta-feira após um teste inconclusivo à covid-19, relata a Sky Sports.

Os citizens jogam este domingo no terreno do Newcastle, mas o técnico espanhol ainda aguarda o resultado de um teste PCR para saber se pode viajar com a equipa.

Recorde-se que Guardiola viajou para Espanha a meio da semana e marcou presença na conferência de imprensa em que Sergio Aguero anunciou o fim da carreira de futebolista.