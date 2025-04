Matheus Nunes vestiu a capa de herói e confirmou, esta terça-feira, um triunfo muito importante do Manchester City frente ao Aston Villa, não deixando sequer Pep Guardiola indiferente à sua prestação.

Na conferência de imprensa após o encontro, o técnico dos «citizens» deixou rasgados elogios ao internacional português e destacou que «é uma pessoa bastante amada» pelo grupo. Apesar de não estar a jogar na sua posição natural, Matheus Nunes «tem-se saído bem», segundo Guardiola, que destacou também a personalidade do atleta.

«É uma pessoa bastante amada. Quando fala à comunicação social é sempre sério, mas no balneário é completamente o oposto, está-se sempre a rir. Não tem jogado na sua posição natural, mas tem-se saído bem. É um jogador diferente do Rico Lewis», começou por referir.

«Se me dissessem (no início da época) que iríamos estar a tentar chegar a uma final e lutar por um lugar na Liga dos Campeões com o Matheus Nunes e o Nico González a lateral, eu questionava o que estavam a dizer», acrescentou o técnico.