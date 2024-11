Depois do jogo frente ao Feyenoord para a Liga dos Campeões, que acabou num empate (3-3), mesmo após os «Citizens» terem começado a ganhar por 3-0, Pep Guardiola apareceu com várias marcas na cara que apontavam para arranhões que o próprio tinha feito.

Quando perguntado sobre esses arranhões na conferência de imprensa pós-jogo, o treinador espanhol referiu que «se queria magoar», o que levantou uma grande onda de preocupação com o estado do treinador, mental e físico, devido aos resultados negativos que o Manchester City tem registado, algo inédito na carreira do técnico.

Assim, Pep Guardiola esclareceu nas suas redes sociais que «não tinha intenção alguma de minimizar a questão da automutilação» e alertou para a problemática.

«Fui apanhado de surpresa com uma pergunta no final da conferência de imprensa ontem à noite sobre um arranhão que apareceu no meu rosto e expliquei que uma unha afiada causou isso acidentalmente. A minha resposta não teve a intenção de forma alguma de minimizar a grave questão da automutilação. Sei que muitas pessoas lutam diariamente com problemas de saúde mental e gostaria de aproveitar este momento para destacar uma das maneiras pelas quais as pessoas podem procurar ajuda, ligando para a linha direta dos Samaritanos no número 116 123 ou enviando um e-mail para jo@samaritans.org»