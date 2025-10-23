Josko Gvardiol está a realizar a terceira temporada ao serviço do Manchester City, mas o percurso enquanto jogador de futebol podia ter terminado muito antes, quando ainda jogava no Dínamo Zagreb. O motivo? Basquetebol.

Em declarações à BBC, o internacional croata explica que chegou a ponderar desistir da carreira de jogador, apesar de sempre ter tido o sonho de se tornar profissional. Gvardiol refere que nunca pensou chegar a um clube como o Manchester City e assegura que o principal objetivo é jogar e ajudar a equipa.

«Pensei em desistir porque gostava muito de basquetebol também. Não tinha a certeza se queria continuar a jogar futebol, chegava ao centro de treinos e não estava feliz. Queria arranjar outras soluções para recuperar a felicidade que tinha antes. O meu sonho sempre foi tornar-me um jogador profissional, mas não sabia que iria chegar tão longe», começou por referir.

«Se me perguntassem há uns anos se eu me via a jogar no Manchester City, eu respondia que não, não havia qualquer hipótese disso acontecer. Na última época, eu só queria jogar e ajudar a equipa, sentia isso no meu corpo, especialmente no verão», acrescentou.