O Manchester City recebeu e venceu o Fulham de Marco Silva, por 3-2, e manteve a distância de apenas um ponto para o Liverpool, atual líder da Liga Inglesa.

No «Etihad Stadium», a equipa da casa foi surpreendida nos primeiros minutos do encontro, com diversos lances de contra-ataque, mas foi numa jogada bem construída pelos avançados que os «toffees» se adiantaram no marcador. Bernardo Silva e Rúben Dias foram titulares na equipa da casa, Matheus Nunes entrou já perto do minuto 90.

Dentro da área, o esférico chegou aos pés de Jiménez, que tocou de calcanhar para Andreas Pereira e o camisola 18 rematou de primeira, para o fundo da baliza.

Só que a resposta dos «citizens» não se fez esperar e à passagem da meia-hora de jogo, Kovacic recebeu de Bernardo Silva e finalizou para o 1-1, concluindo com classe este lance.

Este resultado manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo arrancou com mais um golo para os comandados de Pep Guardiola, na sequência de um pontapé de canto. Dentro da área, após um corte defeituoso, a bola voltou a sobrar para o internacional croata e o camisola oito rematou para o fundo da baliza, confirmando a cambalhota no marcador.

A partir daqui, o jogo tornou-se mais lento, com os «citizens» a controlarem mais os lances de contra-ataque do adversário, até que Guardiola trouxe para o relvado Jeremy Doku.

Conhecido pela sua qualidade no um para um, o internacional belga «partiu os rins» ao adversário e finalizou de pé direito, para uma excelente finalização. Até final, o melhor que o Fulham conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem, graças ao golo de mais um recém-entrado, desta feita, Rodrigo Muniz.

Esta vitória permite ao Man. City manter a distância de apenas um ponto para o líder do campeonato, Liverpool e está em igualdade pontual com o Arsenal, na segunda posição. Já o Fulham ocupa o sexto lugar da tabela, com 11 pontos somados.