Phil Foden, do Manchester City, foi eleito o jogador do ano em Inglaterra, numa votação promovida pela associação de jornalistas desportivos ingleses (FWA).

O médio-ofensivo, de 23 anos, recebeu 42 por cento dos votos e ficou à frente de Declan Rice, médio do Arsenal, e do espanhol Rodri, colega de equipa nos «citizens». Seguiram-se, na votação da Football Writers' Association (FWA) - uma associação que conta com cerca de 900 membros -, o norueguês Martin Odegaard (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa) e Cole Palmer (Chelsea).

Congratulations to @PhilFoden who has been voted @theofficialfwa Men's Footballer of the Year 🎉 pic.twitter.com/2BQ2mdUHdo — Manchester City (@ManCity) May 3, 2024

No que toca ao futebol feminino, a avançada jamaicana Khadija Shaw, também do City, arrecadou o título de futebolista do ano.