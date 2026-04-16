«Lenda»: craques reagem à despedida de Bernardo Silva do Man. City
David Silva, Fernandinho, Donnarumma, Sterling ou Bruno Fernandes são apenas alguns dos jogadores que deixaram uma mensagem na publicação do internacional português
David Silva, Fernandinho, Donnarumma, Sterling ou Bruno Fernandes são apenas alguns dos jogadores que deixaram uma mensagem na publicação do internacional português
Bernardo Silva deixou uma mensagem emotiva a todos os que fizeram parte da sua jornada de nove anos no Man. City e, nas redes sociais, foram diversos os craques do futebol mundial que decidiram reagir à publicação do internacional português.
David Silva, antigo capitão dos citizens, descreve Bernardo como uma «lenda», enquanto que Bruno Fernandes fala numa «verdadeira lenda da Liga Inglesa». O mesmo termo é utilizado por Fernandinho, Manuel Akanji ou Leroy Sané, antigos colegas de equipa do português.
Além destes, também Donnarumma partilhou um emoji com uma lágrima, Sterling destacou a qualidade de Bernardo Silva enquanto jogador e até um dos filhos de Phil Foden (Ronnie) respondeu com um coração azul à publicação.
Veja aqui a publicação de Bernardo Silva: