Bernardo Silva deixou uma mensagem emotiva a todos os que fizeram parte da sua jornada de nove anos no Man. City e, nas redes sociais, foram diversos os craques do futebol mundial que decidiram reagir à publicação do internacional português.

David Silva, antigo capitão dos citizens, descreve Bernardo como uma «lenda», enquanto que Bruno Fernandes fala numa «verdadeira lenda da Liga Inglesa». O mesmo termo é utilizado por Fernandinho, Manuel Akanji ou Leroy Sané, antigos colegas de equipa do português.

Além destes, também Donnarumma partilhou um emoji com uma lágrima, Sterling destacou a qualidade de Bernardo Silva enquanto jogador e até um dos filhos de Phil Foden (Ronnie) respondeu com um coração azul à publicação.

Veja aqui a publicação de Bernardo Silva: