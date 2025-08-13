Pela primeira vez desde a temporada 2016/17, o Manchester City não conquistou qualquer troféu oficial e Bernardo Silva não escondeu a frustração de todo o grupo pela má época realizada no último ano desportivo.

Em declarações ao Daily Mail, o internacional português confessou que a equipa «nem tentou» lutar pelo campeonato, mas garantiu que emocionalmente «estão de volta». Recorde-se que os «citizens» terminaram no terceiro lugar da Liga Inglesa e perderam a Taça de Inglaterra para o Crystal Palace.

«Não se trata de ganhar ou perder, trata-se de competir pelo título. Nem tentámos. Acho que, em termos emocionais, estamos de volta. Estamos com fome de ganhar, outra vez. Detesto perder. É preciso ser direto com os jogadores. Aprendemos a valorizar o que fizemos no passado, o que não é normal. Seis campeonatos em sete é ridículo. Provavelmente não vai acontecer novamente», começou por referir.

«Há culpa de todos os jogadores e do treinador, por não terem feito o melhor para superar toda esta situação. Queremos que as coisas voltem ao normal, a normalidade é lutar por todos os títulos. Quando ganho um troféu, não preciso que ninguém me aplauda. Na minha opinião, é meio hipócrita. Se quiserem, podem fazer. Eu não ia aplaudir o Liverpool porque não é assim que encaro uma derrota», acrescentou.