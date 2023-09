O Manchester goleou o Fulham de Marco Silva por 5-1 neste sábado, com o suspeito do costume a «encher o saco»: Erling Haaland apontou os últimos três golos do campeão inglês.

Antes de marcar, o avançado norueguês tinha assistido Álvarez para o argentino dar vantagem aos citizens aos 31, vantagem que Ream anulou dois minutos depois.

Bernardo Silva começou no banco e foi de lá que viu, ao lado de Matheus Nunes – que se estreou em convocatórias dos citizens – ao golo de Aké nos descontos da primeira parte, que deu vantagem ao Ma City, antes de aparecer o «monstro» Haaland.

Do lado da equipa londrina, destaque para a ausência de João Palhinha que esteve muito perto de se transferir para o Bayern Munique no último dia de mercado, mas que não recebeu autorização do Fulham para finalizar o acordo.

Este resultado mantém a equipa de Pep Guardiola - que esteve ausente por ter sido operado - só com vitórias na liderança da Premier League, enquanto o Fulham é 14.º, com quatro pontos em outras tantas jornadas.

Em segundo lugar surge o Tottenham, que goleou em casa do Burnley por 5-2, tendo Son como grande figura. O sul-coreano, agora capitão dos Spurs, marcou três golos, com Romero e Maddison a apontarem os outros dois.

Quem vai de mal a pior é o Chelsea. Parece que não há reforços – e são tantos! – ou treinador capazes de mudar o rumo dos Blues.

Neste sábado, a equipa de Pochettino perdeu em casa com o Nottigham Forest (1-0), que ainda não teve Vlachodimos disponível, mas que já contou com Nuno Tavares, lateral que entrou aos 73m.

O único golo da partida foi apontado por Elanga, aos 48m.

No outro jogo da tarde em Inglaterra, Brentford e Bournemouth empataram 2-2.

Mais cedo, o Everton, com Beto no onze inicial e Chermiti no banco, também empatou 2-2 em casa do Sheffield Utd, com ambas as equipas a somarem o primeiro ponto na Premier League.