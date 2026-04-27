Matheus Nunes está a atravessar a época com mais jogos na carreira (44) e a temporada de afirmação enquanto defesa direito... que o diga o próprio Pep Guardiola.

Em declarações aos jornalistas, o técnico deixa rasgados elogios ao internacional português e considera que este se está a tornar num dos melhores do mundo na posição. Guardiola destaca a forma como cresceu defensivamente, sem perder a capacidade que tem de chegar à linha de fundo com qualidade.

«Matheus Nunes está a tornar-se um dos melhores defesas direitos no mundo. Defensivamente, atenção à linha defensiva e chegada à linha de fundo... muitas coisas boas», afirmou o técnico.

Esta temporada, Matheus Nunes leva um golo e sete assistências nos 44 jogos que já realizou pela equipa principal dos citizens.