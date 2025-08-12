OFICIAL: Jack Grealish cedido pelo Man. City ao Everton
Internacional inglês e o jogador mais caro na história dos «citizens» é emprestado até ao fim da temporada
Agora sim, é oficial. O Everton anunciou a contratação, a título de empréstimo, de Jack Grealish.
Através das redes sociais e em comunicado, os «toffees» anunciaram a chegada do internacional inglês e o jogador mais caro na história do Manchester City. O avançado de 29 anos custou cerca de 117 milhões de euros aos cofres dos «citizens», que no verão de 2021 o contrataram ao Aston Villa.
Jack Grealish fica cedido até ao fim da temporada e vai utilizar a camisola 18, que em tempos foi de Wayne Rooney e Paul Gascoigne, dois dos jogadores favoritos do atleta.
«Há uma razão para ter escolhido o 18. Podia escolher outros números, mas dois dos meus jogadores favoritos foram o Wayne Rooney e o Paul Gascoigne e ambos utilizaram esse número aqui. Quero agradecer aos adeptos por todas as mensagens que recebi e espero poder retribuir dentro de campo», afirmou.
Assista ao vídeo de apresentação de Jack Grealish:
(em atualização)