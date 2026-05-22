Pep Guardiola vai deixar o comando técnico do Manchester City no final da época.

O treinador de 55 anos tinha mais um ano de contrato com o emblema inglês, mas sai após a 10.ª temporada e a perda do título para o Arsenal.

Guardiola, informaram os citizens, vai manter a ligação a City Football Group com o papel de embaixador global, trabalhando como consultor dos clubes que pertencem ao grupo.

«Não me perguntem porque é que eu estou de partida. Não há uma razão, mas lá no fundo sei que chegou a minha hora. Nada é eterno, mas se fosse, eu ficaria aqui. Eterno será o meu sentimento, as pessoas, as memórias e o amor que eu tenho pelo meu Manchester City», disse o treinador numa carta de despedida que leu.

(em atualização)