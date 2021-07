O Leeds United anunciou esta sexta-feira a contratação de Jack Harrison em definitivo.

O jogador de 24 anos esteve no Elland Road por empréstimo do Manchester City nas últimas três épocas, mas assina agora em definitivo, com um contrato válido até junho de 2024.

Nas três épocas que já soma no Leeds, Harrison, avançado, tem 128 jogos e 18 golos.