Pep Guardiola afirmou que «todas as equipas da Premier League querem que sejamos sancionados», depois de o presidente da La Liga, Javier Tebas, ter afirmado que vários dirigentes de clubes ingleses lhe tinham dito que o Manchester City devia ser castigado por alegadas irregularidades financeiras.

A audiência sobre as mais de 100 acusações apresentadas contra o City pela Premier League começa na segunda-feira e Guardiola disse saber o que as pessoas «estão à espera». O clube negou qualquer irregularidade.

Tebas, um crítico de longa data do City, disse recentemente: «Falei com muitos clubes da Premier League e a maioria deles entende que o City deve ser sancionado».

Guardiola foi questionado sobre a afirmação. «Talvez ele tenha razão», disse. «Pelo facto de todas as equipas da Premier League quererem que sejamos sancionados, isso é certo. Concordo com Tebas pela primeira vez, e espero que seja a última. Tenho quase a certeza de que estou de acordo com isso», disse, ironicamente.

«É por isso que digo ao Sr. Tebas e às equipas da Premier que esperem pelo painel independente. A justiça existe numa democracia moderna, por isso esperem pela decisão - não é mais complicado do que isso. Mas não sei se ele é advogado ou se o resto das equipas da Primeira Liga são advogados, por isso o que peço é o seguinte: esperem. Aconteceu o mesmo com a UEFA. Acreditamos que não fizemos nada de errado, por isso recorremos a um painel independente e vamos esperar», terminou.

O técnico do Manchester City admitiu ainda não saber se conta ou não com Erling Haaland para o próximo jogo, devido ao luto de um amigo próximo de família.