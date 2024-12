O Manchester City atravessa uma crise que parece não ter fim. Em pleno Boxing Day, o campeão inglês voltou a perder pontos na Premier League ao empatar (1-1) frente ao Everton, no Etihad.



A revalidação do título é cada vez mais uma miragem.



De resto, os «citizens» até começaram bem a partida capitaneados por Bernardo Silva - o único português utilizado por Guardiola, uma vez que Matheus e Rúben Dias estão suspensos. Por sua vez, Sean Dyche não apostou nem em Beto nem em Chermiti enquanto Virgínia voltou a ser suplente de Pickford.



Depois de Gvardiol ter atirado ao poste logos nos minutos iniciais, Bernardo traduziu o domínio do City em vantagem no marcador. Lançado por Doku, o português conseguiu rematar em esforço e viu a bola entrar na baliza dos toffees depois de esta ter desviado num oponente.



Apesar do 1-0, os «citizens» não pareciam tranquilos no encontro. A pouco e pouco, o Everton começou a somar aproximações à baliza de Ortega embora sem assustar verdadeiramente. Poucos minutos após Bernardo ter falhado (num remate de trivela) a possibilidade de bisar, o conjunto de Merseyside marcou.



Akanji falhou o corte, Lewis não chegou a bola e Ndiaye agradeceu. O extremo dominou e disparou de pronto, deixando Ortega «pregado» ao relvado. Os fantasmas regressaram ao Etihad e assombraram o City, pelo menos, até ao intervalo.



Depois do intervalo, o conjunto de Guardiola surgiu com outra cara e encostou o Everton às cordas nos primeiros minutos. E foi durante esse período que o Manchester City dispôs de uma ocasião soberana para chegar ao 2-1. Mykolenko travou Savinho em falta na área, Haaland assumiu a marcação do penálti, mas permitiu a defesa a Pickford.



O norueguês levou as mãos à cabeça, incrédulo. Suspirou de alívio o Everton que nunca perdeu a capacidade de responder e numa saída para o ataque, assustou com um disparo de Doucouré à malha lateral.



O Manchester City teve bola até final, Guardiola lançou De Bruyne e Gundogan para tentar chegar ao triunfo, mas foi Lewis quem atirou para a bancada a hipótese de ser herói. Por seu turno, o Everton desperdiçou de forma incrível uma transição de quatro contra dois homens de azul - podia ter assegurado a vitória no último minuto.



O céu continua escuro, escuro no Eithad. O City tem apenas uma vitória nos últimos 13 jogos (!), algo nunca visto com Pep Guardiola.