Bernardo Silva atravessa um bom momento de forma e marcou este sábado o terceiro golo na temporada 2021/22, abrindo caminho para o triunfo do Manchester City frente ao Burnley (2-0), na 8.ª jornada da Premier League.



Ao minuto 12, João Cancelo abriu para Bernardo Silva, o camisola 20 assistiu Phil Foden e este rematou para defesa incompleta de Nick Pope. Na recarga, Bernardo balançou as redes.

Foi o segundo golo do português pelo City na presente época, a que se soma um golo pela seleção de Portugal em setembro, no Azerbaijão (0-3).



De Bruyne fechou a contagem ao minuto 71. João Cancelo jogou a tempo inteiro, Bernardo Silva foi titular e saiu ao minuto 90, Rúben Dias começou no banco e entrou ao minuto 72.



Com este resultado, o Man. City ascende provisoriamente ao segundo lugar, com mais um ponto e um jogo que o Chelsea.