O Manchester City escorregou na visita ao West Ham de Nuno Espírito Santo. Bernardo Silva ainda marcou um golaço – sem querer – mas um empate (1-1) complicou as contas do título para os citizens. Já a formação de Londres sai dos lugares de descida.

O primeiro do encontro, que veio com assinatura portuguesa, chegou com alguma sorte à mistura. Bernardo Silva arrancou pelo lado esquerdo e, já dentro de área, fez – sem querer – um golaço.

O português olhava para os colegas do centro da área, tentou fazer um cruzamento, mas acabou por fazer um chapéu a Mads Hermansen. Estava inaugurado o marcador (31m).

Porém, a vantagem durou pouco tempo. Na sequência de um canto, Gigi Donnarumma teve uma saída em falso e Kostas Mavropanos, defesa ex-Arsenal, cabeceou para o empate (35m).

As formações recolheram aos balneários com tudo empatado. O segundo tempo foi fraco em termos de grandes oportunidades. Nenhuma das equipas foi capaz de marcar o golo do triunfo.

Assim – sem mais golos no encontro – o apito final ditou um empate (1-1). O West Ham, de NES, consegue assim um ponto importante na luta pela manutenção. A equipa do técnico português sai, provisoriamente, dos lugares de descida – estão agora em 17.º com 29 pontos.

Já o Manchester City aumenta a distância para o líder Arsenal. São agora segundos com 61 pontos – a nove dos «gunners», que têm um jogo a mais.

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