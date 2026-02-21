VÍDEO: «bis» de O'Reilly coloca Man. City mais perto do Arsenal
Triunfo por 2-1 sobre o Newcastle deixa citizens a apenas dois pontos do líder da Liga Inglesa
O Manchester City aproveitou da melhor forma mais um desaire do Arsenal para se aproximar (e de que maneira) do atual líder da Liga Inglesa.
Com os portugueses Ruben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes no onze inicial, os citizens entraram a todo o gás no encontro e colocaram-se em vantagem aos 14 minutos, por intermédio do jovem Nico O'Reilly.
Do outro lado, os magpies sentiram o golo sofrido e precisaram de apenas oito minutos para responder na mesma moeda. Lewis Hall fez o gosto ao pé após passe de Ramsey e gelou as bancadas do Etihad, restabelecendo a igualdade no marcador.
Ainda assim, o herói da noite era mesmo Nico O'Reilly, que não ficou satisfeito com o primeiro golo que marcou e fez Haaland trocar de papéis e assistir o colega de equipa. Dentro da área, o inglês cabeceou para o fundo da baliza, após cruzamento do avançado norueguês.
O encontro seguiu com o 2-1 até ao intervalo e acabou por não sofrer alterações durante o segundo tempo, sendo que o Man. City carimbou a terceira vitória consecutiva e reduziu para dois os pontos de atraso para o Arsenal.