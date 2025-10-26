VÍDEO: bomba de Cash atrasa Man City na corrida pelo topo
Lateral do Aston Villa foi protagonista num duelo vivo até final
O Manchester City não aproveitou a derrota do Liverpool – em Brentford – e saiu do reduto do Aston Villa sem pontos (1-0). Na tarde deste domingo, na nona ronda da Premier League, Pep Guardiola apostou em Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva de início, enquanto Nico González foi a jogo aos 61 minutos.
O único golo foi apontado pelo lateral polaco Matty Cash, aos 19 minutos. Apesar da pressão forasteira na etapa complementar, a organização defensiva do Villa prevaleceu. Ainda que Haaland tenha marcado aos 90 minutos, a jogada desenrolou-se em fora de jogo.
Desta forma, o Manchester City continua no quarto posto, com 16 pontos, igualado com o Manchester United. Os pupilos de Guardiola visitam o Swansea na quarta-feira (19h45) – para a Taça da Liga – e recebem o Bournemouth (2.º) no domingo (16h30).
Por sua vez, o Aston Villa é sétimo com 15 pontos – igualado com Liverpool – a sete pontos do líder Arsenal. Segue-se a visita ao Liverpool, na noite de sábado (20h).