O Manchester City venceu o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, por 2-0 e reduziu para um ponto a desvantagem para o líder do campeonato (com mais um jogo que os «citizens»), o Arsenal.

No «City Ground», os comandados de Pep Guardiola entraram melhor no encontro e, com Bernardo Silva no onze inicial (Matheus Nunes entrou aos 89 minutos), colocaram-se em vantagem, com um golo de Josko Gvardiol. Na sequência de um pontapé de canto, o internacional croata antecipou-se aos defesas para fazer o 1-0.

A vantagem mínima manteve-se até ao intervalo, sendo que no segundo tempo o domínio do Manchester City acentuou-se e foi com alguma naturalidade que a equipa chegou ao 2-0.

Um excelente trabalho individual de Haaland deixou o internacional norueguês na cara do guarda-redes e com frieza, rematou de pé direito, para o fundo da baliza.

Destaque ainda para os momentos que antecederam o apito inicial do árbitro, quando os adeptos da casa assobiaram o hino da Liga Inglesa, depois dos protestos contra a arbitragem do Everton-Nottingham Forest, da última jornada.

Depois da contestação à arbitragem do Everton x Forest, os adeptos da casa assobiaram o Hino da Premier League. pic.twitter.com/Gbah0hXo1V — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 28, 2024

Com este resultado, os «citizens» ocupam o segundo lugar do campeonato, a um ponto do Arsenal, ainda que com menos um jogo que a equipa orientada por Mikel Arteta.

.(VÍDEO: ELEVEN NA DAZN).