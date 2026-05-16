O Manchester City venceu o segundo título da temporada. No mítico estádio de Wembley, uma obra de arte de Semenyo deu o triunfo aos citizens (1-0) frente ao Chelsea na final da Taça de Inglaterra.

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Na primeira parte o Manchester City – que teve Ruben Dias de regresso ao banco de suplentes – entrou melhor. A equipa de Pep Guardiola ia tendo mais bola, embora sem criar grande perigo na baliza à guarda da Sánchez.

As equipas recolheram aos balneários sem golos, mesmo que as redes tenham abanado. Semenyo descobriu Matheus Nunes, que serviu Haaland ao segundo poste. Porém, o português estava em posição irregular. Não contou, portanto.

Após o susto o Chelsea reagiu. Os blues conseguiriam ter mais bola na fase final do primeiro tempo. Ainda assim, eram mesmo os citizens que iam criando mais perigo – através de Semenyo, Doku e Haaland.

No segundo tempo a identidade do jogo manteve-se. Equilíbrio e sem grandes oportunidades de golo, embora com alguns calafrios de parte a parte.

Foi preciso esperara pelo primeiro golo, mas valeu a espera.

Num belo desenho ofensivo do City, Bernardo Silva combinou com Haaland. O norueguês, do lado direito, cruza de primeira para Semenyo. O ganês, quase em desequilíbrio, atira de calcanhar para fazer uma obra de arte!

O marcador estava assim inaugurado e os minutos finais prometiam. O Chelsea procurar correr atrás do prejuízo – já com Pedro Neto em campo.

Porém, era mesmo o City quem estava mais perto de marcar do que efetivamente sofrer. Em duas ocasiões Robert Sánchez negou o segundo aos citizens – primeiro a Matheus Nunes e depois a Cherki.

O apito final confirmou a conquista da Taça de Inglaterra ao Manchester City, que conquistou a oitava FA Cup do clube – não vencida desde 2023.

Bernardo Silva, Ruben Dias e Matheus Nunes conquistam assim o segundo título da temporada – já depois da Taça da Liga frente ao Arsenal. A formação de Manchester está, ainda, na luta pela Premier League.