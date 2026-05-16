VÍDEO: Man City conquista Taça de Inglaterra com obra de arte de Semenyo
Avançado ganês marcou de calcanhar frente ao Chelsea na final da FA Cup
Avançado ganês marcou de calcanhar frente ao Chelsea na final da FA Cup
O Manchester City venceu o segundo título da temporada. No mítico estádio de Wembley, uma obra de arte de Semenyo deu o triunfo aos citizens (1-0) frente ao Chelsea na final da Taça de Inglaterra.
Na primeira parte o Manchester City – que teve Ruben Dias de regresso ao banco de suplentes – entrou melhor. A equipa de Pep Guardiola ia tendo mais bola, embora sem criar grande perigo na baliza à guarda da Sánchez.
As equipas recolheram aos balneários sem golos, mesmo que as redes tenham abanado. Semenyo descobriu Matheus Nunes, que serviu Haaland ao segundo poste. Porém, o português estava em posição irregular. Não contou, portanto.
Após o susto o Chelsea reagiu. Os blues conseguiriam ter mais bola na fase final do primeiro tempo. Ainda assim, eram mesmo os citizens que iam criando mais perigo – através de Semenyo, Doku e Haaland.
No segundo tempo a identidade do jogo manteve-se. Equilíbrio e sem grandes oportunidades de golo, embora com alguns calafrios de parte a parte.
Foi preciso esperara pelo primeiro golo, mas valeu a espera.
Num belo desenho ofensivo do City, Bernardo Silva combinou com Haaland. O norueguês, do lado direito, cruza de primeira para Semenyo. O ganês, quase em desequilíbrio, atira de calcanhar para fazer uma obra de arte!
Semenyo de calcanhar 😱#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeInglaterra #Chelsea #ManchesterCity pic.twitter.com/vWXwwj0dTH— sport tv (@sporttvportugal) May 16, 2026
O marcador estava assim inaugurado e os minutos finais prometiam. O Chelsea procurar correr atrás do prejuízo – já com Pedro Neto em campo.
Porém, era mesmo o City quem estava mais perto de marcar do que efetivamente sofrer. Em duas ocasiões Robert Sánchez negou o segundo aos citizens – primeiro a Matheus Nunes e depois a Cherki.
O apito final confirmou a conquista da Taça de Inglaterra ao Manchester City, que conquistou a oitava FA Cup do clube – não vencida desde 2023.
Bernardo Silva, Ruben Dias e Matheus Nunes conquistam assim o segundo título da temporada – já depois da Taça da Liga frente ao Arsenal. A formação de Manchester está, ainda, na luta pela Premier League.