A Premier League 2019/20 começa a ser um passeio no jardim para o Liverpool. Este sábado, o Manchester City voltou a perder dois pontos em casa e já está a 13 pontos dos reds, com mais dois jogos realizados. Inimaginável!



Algo vai mal no reino da equipa de Guardiola. Depois de ter conseguido a reviravolta com um bis de Kun Aguero (82 e 87 minutos, após golo de Tosun para o Crystal Palace no primeiro tempo), o City ainda permitiu o empate aos londrinos no período de descontos: Zaha fugiu na esquerda e Fernandinho, apertado, fez autogolo.



O 49º aniversário de Pep Guardiola ficou estragado. Vale a pena lembrar que o Palace já na época passada venceu no Ettihad Stadium.



Nos outros jogos realizados na tarde deste sábado, vale a pena destacar ainda a vitória do excelente Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, em casa do Southampton.



Aos 35 minutos, os Wolves perdiam por 2-0 (Bednarek, 15 e Long, 35), mas tiveram força e qualidade para dar a volta ao resultado. Golos do português Pedro Neto e do mexicano Raúl Jiménez (2), ex-Benfica.



Neto fez o segundo golo na Premier League e Jiménez já leva dez.



Cédric Soares fez os 90 minutos pelo Southampton; Rui Patrício, Rúben Neves e João Moutinho jogaram toda a partida pelos Wolves, Pedro Neto saiu aos 86.



O Arsenal, apesar da troca de treinadores e da entrada de Mikel Arteta, continua a solução. 1-1 na receção ao Sheffield United, com o menino Martinelli a marcar para os gunners e John Fleck empatou aos 83.



Outros jogos:



Brighton-Aston Villa: 1-1

Norwich-Bournemouth: 1-0

West Ham-Everton: 1-1