VÍDEO: Diogo Jota homenageado antes do Wolverhampton-Man. City
Minuto de silêncio arrepiante e um tifo nas bancadas levaram adeptos às lágrimas
Os instantes que antecederam o arranque do jogo entre Wolverhampton e Manchester City ficaram marcados por mais uma homenagem arrepiante a Diogo Jota, que perdeu a vida num acidente de viação.
Um tifo nas bancadas e um minuto de silêncio levaram os adeptos às lágrimas, enquanto que no centro do relvado, os quatro portugueses que começaram de início (Rúben Dias, Bernardo Silva, Toti Gomes e José Sá), juntaram-se ao aplauso geral para o antigo internacional luso.
Nas bancadas, destaque para as presenças de Rúben Neves, antigo jogador do Wolverhampton, e Roberto Martínez, selecionador nacional.
Assista aqui ao momento arrepiante no Molineux:
