Os instantes que antecederam o arranque do jogo entre Wolverhampton e Manchester City ficaram marcados por mais uma homenagem arrepiante a Diogo Jota, que perdeu a vida num acidente de viação.

Um tifo nas bancadas e um minuto de silêncio levaram os adeptos às lágrimas, enquanto que no centro do relvado, os quatro portugueses que começaram de início (Rúben Dias, Bernardo Silva, Toti Gomes e José Sá), juntaram-se ao aplauso geral para o antigo internacional luso.

Nas bancadas, destaque para as presenças de Rúben Neves, antigo jogador do Wolverhampton, e Roberto Martínez, selecionador nacional.

