O Manchester City recebeu e goleou o Nottingham Forest, por 6-0, esta noite, em jogo da 5.ª jornada da Premier League.

A equipa de Guardiola teve Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva de início e deu um recital, que começou por Erling Haaland.

O reforço norueguês fez um hat-trick ainda antes da primeira parte e bateu um recorde: tornou-se no primeiro jogador a chegar aos 9 golos em cinco jogos na Premier League, superando Mick Quinn e Sergio Agüero (ambos com 8).

Já na segunda parte, assistido por Bernardo Silva, João Cancelo fez um golaço com um remate de fora da área e o resultado viria a ser sentenciado com um bis de Julian Álvarez.

Resultados e classificação

Noutros jogos desta noite, a armada lusa do Wolverhampton, com oito portugueses em campo (sete de início), empatou a zero em casa do Bournemouth. Já o Arsenal, com Cédric e Fábio Vieira no banco, venceu o Aston Villa por 2-1, num jogo que só teve golos brasileiros: Gabriel Jesus e Martinelli marcaram para os «gunners», enquanto Douglas Luiz fez, de canto direto, o tento da equipa de Birmingham.

O Arsenal lidera a Premier League com 15 pontos, mais dois do que o Man. City, que é segundo classificado.