O Manchester City aproveitou da melhor forma o desaire do Arsenal, que perdeu na visita ao Aston Villa, e venceu o Sunderland por 3-0, com destaque para um golaço de Rúben Dias.

Com o objetivo de reduzir a desvantagem para os gunners na Liga Inglesa, os comandados de Pep Guardiola dominaram o primeiro tempo e não permitiram qualquer remate aos visitantes. Os três portugueses alinharam de início nos citizens e o central português levou o estádio à loucura com um pontapé indefensável para o guarda-redes.

À entrada da área, Rúben Dias teve tempo e espaço para armar o remate e fez lembrar o mítico golo de Vincent Kompany pelo Man. City, para o 1-0.

Pouco depois, a equipa da casa fez o segundo e com interferência do homem do momento. Phil Foden assistiu Gvardiol para o 2-0 e o central croata não perdoou no frente a frente com Roefs.

Esta vantagem manteve-se até ao intervalo e a cadência do encontro manteve-se no regresso dos balneários. Depois de assistir, o internacional inglês voltou a fazer o gosto ao pé e apontou o quinto golo nos últimos três jogos com a camisola do Man. City. Nota para o trabalho fabuloso de Cherki, que ofereceu de bandeja o 3-0 a Foden.

Este resultado deixa o Man. City na segunda posição da Liga Inglesa, com 31 pontos em 15 jogos, e a apenas dois pontos da liderança da prova.