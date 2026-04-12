Está dado o primeiro passo do Manchester City, na aproximação ao Arsenal no topo da Liga Inglesa. Os citizens deslocaram-se até Stamford Bridge e venceram por 3-0, num jogo «sem espinhas» para os londrinos.

Pedro Neto foi titular na equipa da casa e Essugo entrou no segundo tempo, Bernardo Silva e Matheus Nunes começaram de início no conjunto de Pep Guardiola, que ainda não pode contar com Rúben Dias, devido a lesão.

O primeiro tempo foi marcado por algum equilíbrio e três remates enquadrados com as balizas, ainda que a falta de eficácia tenha forçado o nulo até ao apito do árbitro. Para o segundo tempo, o Man. City entrou muito mais intenso e não demorou até colocar a bola no fundo da baliza.

Cherki descobriu Nico O'Reilly no coração da área e o lateral só teve de cabecear para o fundo da baliza, num lance de «régua e esquadro» por parte do francês.

Pouco depois, mais um para o conjunto visitante e outra vez com Cherki em excelente plano. O camisola dez fez o que quis da defesa do Chelsea e descobriu uma linha de passe impensável para Guéhi. O central rematou rasteiro e sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

O domínio dos citizens foi-se acentuando aos poucos e a desatenção do adversário permitiu a Jeremy Doku colocar o nome na lista de marcadores. Perda de bola em zona proibida para Caicedo e o belga só teve de entrar na área e concluir com sucesso o lance do 3-0.

Este lance deu outro conforto ao Man. City no jogo, pelo que a vertente ofensiva quebrou ligeiramente, ainda que tenha disponibilizado de algumas oportunidades para dar contornos de goleada ao resultado.

De qualquer forma, a equipa de Guardiola reduziu para seis pontos a diferença face ao Arsenal (com um jogo a menos) e na próxima semana há «jogo grande» em Inglaterra, com a receção à turma de Mikel Arteta.