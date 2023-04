O Man. City goleou esta tarde o Liverpool, por 4-1, em jogo da 29.ª jornada da Premier League.

Diogo Jota foi titular na equipa de Jurgen Klopp e foi determinante para os «Reds» chegarem à vantagem, com uma assistência para o golo de Salah. Porém, o que se seguiu foi um vendaval do Man. City.

A formação de Guardiola, com Rúben Dias no banco e Bernardo Silva e entrar na segunda parte, chegou à igualdade ainda antes da meia-hora de jogo, por intermédio de Julián Álvarez. Mas o melhor para a formação da casa estava para vir, logo a seguir ao intervalo.

Mesmo sem Haaland, na tribuna, a chuva de golos começou logo no primeiro minuto do segundo tempo. De Bruyne (46m) fez a reviravolta e Gundogan (53m) e Grealish (74m).

Com este resultado, o City soma 64 pontos, menos cinco do que o líder Arsenal. O Liverpool é 6.º classificado, com 42 pontos.