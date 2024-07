O Manchester City perdeu com o Celtic por 4-3 no primeiro jogo de pré-época e entrou assim com o pé esquerdo em 2024/25.

Na Carolina do Norte, os «citizens» defrontaram o emblema escocês, ainda sem a maioria das caras mais conhecidas do plantel, mas com Haaland na frente de ataque. O norueguês apontou um dos golos da equipa orientada por Pep Guardiola, que não conseguiu travar a principal figura do encontro.

Nicolas-Gerrit Kuhn fez dois golos e uma assistência (tudo na primeira parte) e levou inclusive o Celtic a vencer por 3-1 para o intervalo. Já no segundo tempo, o Manchester City ainda conseguiu chegar à igualdade, antes de Luis Palma colocar um ponto final nas contas do jogo aos 68 minutos.

Recordar que os portugueses Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva estão de férias, após a participação no Euro 2024.

