O Manchester City deslocou-se até ao reduto de Brentford e empatou a dois golos, num jogo em que Bernardo Silva e Matheus Nunes foram titulares pelos «citizens».

Depois de uma primeira parte dominada pelos comandados de Pep Guardiola, mas sem golos, eles só chegaram no decorrer do segundo tempo. Aos 66 minutos, um cruzamento teleguiado de Kevin De Bruyne terminou com a finalização certeira de Phil Foden, para o fundo da baliza.

Veja aqui o golo de Phil Foden:

Pouco depois, os «citizens» voltaram a colocar a bola no fundo da baliza do Brentford e novamente por intermédio de Foden. Um primeiro remate de Savinho saiu à figura do guarda-redes, mas na recarga, o internacional inglês rematou de pé esquerdo para o 2-2.

Assista aqui ao «bis» de Foden frente ao Brentford:

Ora, com uma vantagem de dois golos no marcador, nada fazia prever o que aconteceu nos minutos finais do encontro. Aos 82 minutos, Wissa reduziu para o conjunto da casa, que acabou por ser embalado pelos adeptos e chegou mesmo ao golo do empate, já no período de compensação.

Veja aqui o golo de Norgaard que «gelou» os adeptos do City:

Lewis-Potter assistiu Norgaard para o 2-2 e para mais um desaire do Man. City, que ocupa assim o quinto lugar, com os mesmos pontos, mas mais um jogo do que o Newcastle. O Brentford é 10.º classificado, com 28 pontos somados.

Já em Londres, o Chelsea empatou a dois golos com o Bournemouth, num jogo de loucos e que apenas ficou resolvido no período de compensação do segundo tempo.

João Félix e Pedro Neto foram suplentes utilizados nos «blues», sendo que Renato Veiga não saiu do banco. Quanto aos golos, o primeiro surgiu aos 13 minutos, por intermédio de Cole Palmer e as duas equipas regressaram ao balneário com a vantagem mínima para o Chelsea.

Na segunda parte, o conjunto visitante acabou por dar mais trabalho à defesa londrina, que não conseguiu evitar a reviravolta no marcador, graças aos golos de Kluivert e Semenyo. Ainda assim, nada ficou resolvido até o Chelsea chegar novamente ao empate e com dedo de João Félix.

O internacional português construiu a jogada que acabou por dar em falta e foi daí que Reece James executou de forma perfeita um pontapé de livre, para o 2-2.

Também na capital britânica, o dérbi entre West Ham e Fulham terminou com a vitória dos «hammers» e a consequente primeira derrota de Marco Silva desde 23 de novembro, desta feita por 3-2.

Carlos Soler e Soucek fizeram os primeiros dois golos da equipa da casa, que chegou ao intervalo a vencer por 2-0. Já no segundo tempo, Iwobi reduziu praticamente a abrir e pouco depois foi a vez de Paquetá ampliar para dois os golos de vantagem do West Ham no encontro.

Até final, o Fulham de Marco Silva ainda conseguiu reduzir e novamente por Iwobi, ainda que o resultado não tenha sofrido alterações. Com este resultado, os «cottagers» ocupam a nona posição, com 30 pontos somados.