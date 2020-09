Depois de duas derrotas consecutivas, Pep Guardiola levou esta segunda-feira a melhor sobre Nuno Espírito Santo: o Manchester City venceu o Wolverhampton por 2-1, em jogo da 2.ª jornada da Premier League.

Sem Bernardo Silva e João Cancelo, lesionados, o City entrou no Molineux com um duplo pivot defensivo no meio-campo, composto por Fernandinho e Rodri, e Kevin De Bruyne solto à frente da dupla.

E foi pelo belga que passou o sucesso dos citizens na primeira parte. Todo o jogo da formação de Guardiola passou pelos pés do médio, que esteve ainda nos dois golos. Aos 20 minutos, sofreu um penálti que ele próprio conquistou de forma exímia, e aos 32m deixou Sterling em boa posição dentro da área para a assistência do inglês para Foden.

Os dois golos do City:

45 minutos, dois golos, e domínio total do vice-campeão da época passada.

Só que o Wolverhampton não é equipa de desistir e foi em busca do empate. Com Patrício, Rúben Vinagre, João Moutinho, Rúben Neves, Pedro Neto e Podence em campo – o estreante Fábio Silva foi lançado aos 78 minutos e Vitinha não saiu do banco –, os wolves acumularam várias oportunidades claras de golo, mas a manifesta ineficácia impediu-os de conseguirem mais.

Podence esteve em destaque no ataque e acabou recompensado: depois de duas oportunidades desperdiçadas, o português assistiu Jiménez para o 2-1 da sua equipa, depois de um lance genial sobre De Bruyne, em que aplicou um túnel de classe ao belga.

O golo de Jiménez com assistência genial de Podence:

Reduziu o Wolverhampton aos 78 minutos, mas não mais do que isso. Nos descontos, Gabriel Jesus matou definitivamente o jogo para o City, com alguma felicidade, já que o remate do brasileiro traiu Patrício depois de desviar em Coady.

O golo de Gabriel Jesus:

Contas feitas, o Manchester City estreou-se com uma vitória na Premier League e tem agora os mesmos três pontos dos wolves.