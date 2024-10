José Sá e Bernardo Silva protagonizaram um momento caricato, durante o jogo entre o Wolverhampton e o Man. City, a contar para a oitava jornada da Liga Inglesa.

A realização do encontro apanhou uma interação entre ambos, com o guardião português a agarrar a orelha do camisola 20 dos «citizens», que de pronto se virou para o árbitro, em jeito de protesto.