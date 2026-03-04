O Manchester City – do trio português Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva – foi surpreendido pelo Nottingham Forest de Vítor Pereira. Com o resultado a ditar um empate (2-2), a equipa do City Ground deu uma ajuda ao Arsenal.

No Etihad Stadium, em Manchester, a equipa da casa abriu o marcador com o golo de um reforço de inverno. Antoine Semenyo, ex-Bournemouth, faturou de primeira, dentro de área, para abrir o marcador (31m). O ganês apontou o 17.º golo da época.

A resposta da equipa de Vítor Pereira surgiu já no segundo tempo. O capitão, Morgan Gibbs-White, indicou o caminhou e voltou a colocar tudo igual na passagem do minuto 56. O internacional inglês, de calcanhar, atirou a contar para o conjunto do técnico português.

O jogo estava relançado, mas o empate duraria pouco. Rodri, antigo Bola de Ouro, devolveu a vantagem aos «citizens» seis minutos depois. Na sequência de um canto, o espanhol surgiu sozinho e cabeceou para o 2-1 (62m).

Ainda assim, o Nottingham não baixou os braços. Aos 76 minutos, Elliot Anderson, médio formado no Newcastle, fez o golo que restabeleceu o empate na partida.

Sem mais golos no encontro, o Nottingham conquista um ponto que permite manter-se acima da linha de água – continua em 17.º, com 28 pontos. O Manchester City, por sua vez, escorrega e afasta-se do líder Arsenal.

Os «gunners» aproveitaram o empate em Manchester para isolar-se um pouco mais na liderança da Premier League. Na visita ao Brighton, o golo madrugador de Bukayo Saka deu a vitória (1-0) magra para a formação de Londres.

Viktor Gyökeres, ex-Sporting, começou de início e foi substituído no decorrer da segunda parte. Já Saka, que não marcava há dois jogos, voltou a faturar.

Numa jogada típica, o camisola 7 do Arsenal arrancou pelo lado direito, entrou para dentro e atirou rasteiro para o primeiro e único golo da partida (9m) - o guarda-redes não ficou nada bem na fotografia.

Com este triunfo (1-0), o Arsenal mantém-se líder com 67 pontos – sete à frente do Manchester City. Porém, os «gunners» têm um jogo a mais. O Brighton, por sua vez, é 12.º com 37 pontos.

