O Manchester City recebeu em venceu o Brighton & Hove Albion por 3-0, com Bernardo Silva a fechar o placard, e respondeu da melhor forma ao triunfo do Liverpool no clássico com o Manchester United, que empurrou o campeão inglês, à condição, para o segundo lugar da Premier League na últimas 24 horas.

Na primeira parte, o Man City sentiu muitas dificuldades para desmontar o bloco da equipa visitante, mas na etapa complementar disparou para uma vitória confortável.

João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares e Rúben Dias juntou-se a eles no regresso para a etapa complementar: o central português rendeu o lesionado Nathan Aké e voltou a jogar 51 dias depois.

Quanto aos golos, Mahrez inaugurou o marcador aos 53 minutos após uma arrancada de Kevin De Bruyne e uma série de ressaltos pelo caminho. Foden fez o 2-0 aos 65m através de um remate de fora da área que desviou num adversário e Bernardo Silva fechou a contagem aos 82 minutos num remate colocado de fora da área a passe de De Bruyne.

O Manchester City defende assim o primeiro lugar da Premier League: soma agora 77 pontos, mais um do que o Liverpool após 32 jogos.