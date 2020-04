Xavi Hernandez, histórico nome do Barcelona e atualmente a treinar o Al-Sadd, do Qatar, confessou toda a sua admiração pelo português Bernardo Silva.

Em entrevista ao site do Manchester City, clube do internacional luso, Xavi revelou os seus gostos na equipa dos citizens. «Gosto dos mais talentosos, mas esse talento tem de ser colocado ao serviço da equipa e é por isso que considero o David Silva extraordinário, tal como o De Bruyne», começou por dizer.

«O Aguero deu um enorme salto qualitativo porque entendeu que tinha de trabalhar para a equipa. O Bernardo Silva é maravilhoso, assim como o Sterling. Estão sempre a criar jogo. O Man. City tem futebolistas de nível galático», confessou o técnico, de 40 anos.

Xavi também falou sobre as suas semelhanças ao estilo de jogo de Pep Guardiola. «A minha ideia do futebol é muito semelhante à do Guardiola. Pressão alta, ter a bola, criar dinâmica no ataque. Não especular. 'Agredir' futebolisticamente o adversário. O Guardiola é uma pessoa obcecada por futebol e é um gosto andar ao redor dele. Para mim, ele é o melhor treinador do mundo», explicou.