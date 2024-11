A poucos dias da estreia enquanto treinador do Manchester United, Ruben Amorim continua a receber elogios de grandes nomes do clube, sendo que os mais recentes vem de Louis Saha.

Em declarações à «Betfred», o antigo internacional francês destacou um «sistema bem definido» em campo, tal como aconteceu durante os quatro anos e meio ao serviço do Sporting. Além disso, acredita que colocar a equipa a jogar de forma consistente é o principal objetivo do técnico português para o que resta da temporada, sendo que qualquer troféu, entretanto, será considerado apenas um «bónus».

«Todos os adeptos do Manchester United estão à espera de uma vitória (frente ao Ipswich). Não há razão para que o Ruben não consiga reproduzir a forma que a equipa demonstrou com o Van Nistelrooy no comando técnico. Acima de tudo, acho que o Man. United tem um treinador que joga com um sistema bem definido e que se adapta no decorrer do encontro», começou por referir.

«Nos últimos anos, o Man. United mostrou que é capaz de chegar às finais e acredito que esta equipa é capaz de fazê-lo de novo. Ganhar a Taça de Inglaterra, a Taça da Liga Inglesa e a Liga Europa é o objetivo de Ruben Amorim, mas acima de tudo acho que o principal é tentar fazer com que a equipa jogue de forma consistente. Se isso for bem feito, então qualquer troféu será apenas um «bónus».

Na mesma entrevista, Louis Saha foi questionado sobre um possível regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford e admitiu que a ligação que o avançado tem com o técnico podia ser importante para o atleta.

«Acho que o Cristiano Ronaldo adoraria regressar ao clube, caso lhe oferecessem um papel em que fosse respeitado. Recorde-se que ele deixou o clube de uma forma pouco bonita, mas sinto que tanto os jogadores como as pessoas perceberam que o que ele disse não estava errado. O Cristiano Ronaldo tem uma conexão com o Amorim, mas ele não o contratava só por ser amigo dele. Amorim só contratava o Cristiano se acreditasse que ele podia ajudar o clube», acrescentou.