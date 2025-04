Vive-se um tempo de mudanças no Manchester United, com a nova administração do clube liderada por Sir Jim Ratcliffe. Cerca de 500 adeptos do Manchester United, que tinham lugares atrás dos bancos da equipa da casa e da equipa visitante, estão a ser deslocados para outras posições.

Os adeptos estão a ser desalojados da sua cadeira, muitas das quais eram mantidas há décadas, de forma a dar lugar bilhetes VIP, na secção de «hospitalidade», e portanto bastante mais caros.

A BBC falou com um dos adeptos que vai ser deslocado. Geoff Vaughan tem lugar cativo há mais de 40 anos e diz estar «totalmente enojado» com esta decisão.

«Escreveram 'para o nosso leal adepto Geoff'. Eles não sabem que a palavra leal significa. Não estão a ser leais comigo», afirmou à estação inglesa.

«Eu tenho sido fiel ao Manchester United desde 1950. Passei pela segunda divisão, por períodos de bom futebol, de mau futebol, de todas as fases que o clube viveu desde a guerra. Em todas elas apoiei o Man United fielmente. Agora dizem-me: 'sai daqui, Geoff'.»

Outro adepto citado pela BBC, Michael Carney, tem 81 anos e senta-se à 74 no mesmo lugar. No último domingo, durante o dérbi de Manchester, protestou contra a decisão do clube.

«Eu já estava aqui antes de vocês nascerem», recordou.

Agora terá mesmo de mudar-se. O Manchester United tomou a decisão e comunicou-a aos referidos adeptos numa simples carta:

«Identificámos um pequeno número de bilhetes adjacentes aos bancos de suplentes da equipa da casa e da equipa visitante que serão convertidos em lugares de hospitalidade este verão. Isto reflete o elevado valor desta localização única e ajudará a angariar receitas de hospitalidade para manter os preços dos bilhetes de época gerais mais baixos. O seu lugar atual está incluído neste bloco, pelo que teremos de lhe encontrar um lugar alternativo para a próxima época», pode ler-se na carta, segundo a BBC.

O clube tem estado em contenção de custos. Depois da decisão de cortar um total de 550 postos de trabalho, Sir Jim Ratcliffe decidiu fechar o refeitório dos funcionários em Old Trafford.