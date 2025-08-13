Amorim ainda na «mó de cima»? Adeptos otimistas para a época do Man. United
The Athletic analisa esperança dos adeptos ingleses para a nova temporada e «red devils» ocupam a quinta posição entre os 20 clubes da Liga Inglesa
O portal «The Athletic» realizou um inquérito com adeptos dos 20 clubes do principal escalão do futebol inglês, com o objetivo de perceber as expetativas para a nova temporada, no campeonato, e há diversos pontos de destaque.
Desde logo, o clube com adeptos mais otimistas é o Chelsea, recentemente coroado vencedor do Mundial de Clubes. Ao todo, 98 por cento das pessoas acredita numa época positiva dos «blues». No «top-5» surgem ainda o Liverpool (97 por cento), o Brighton (95 por cento), o Sunderland (91 por cento) e... o Manchester United (86 por cento).
Estes dados mostram que os adeptos dos «red devils» estão confiantes numa boa prestação da equipa orientada por Ruben Amorim, que conta, entre outros, com os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot. Recorde-se que, até ao momento, o clube anunciou a contratação de quatro reforços: Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Diego León.
Na parte inferior da tabela, os destaques vão para o Wolverhampton, de Vítor Pereira, que conta com 32 por cento de adeptos otimistas perante a nova temporada, apenas acima do Newcastle. Os «magpies» estão envolvidos numa autêntica novela com Alexander Isak e uma possível saída para o Liverpool, um fator importante para que 81 por cento dos adeptos se mostrem pessimistas quanto à nova época.
Newcastle United finished last season with a trophy and Champions League football - there was elation after probably the best year in the club's modern history.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 13, 2025
Three months on, their supporters are the most pessimistic in the Premier League.
Many Chelsea fans spent much of… pic.twitter.com/agZ9pJ1gUY