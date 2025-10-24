Amorim antevê marca redonda de Bruno Fernandes: «É um grande líder...»
Internacional português prepara-se para cumprir o 300.º jogo pela equipa principal do Manchester United
A receção do Manchester United ao Brighton, marcada para as 16h30 deste sábado, pode ser especial para Bruno Fernandes, que caso seja utilizado chegará aos 300 jogos com a camisola dos red devils.
Ora, o tema foi mencionado na antevisão de Ruben Amorim ao encontro e o técnico assegurou que tinha uma ideia «diferente» do médio português, antes de o conhecer. Além de ser um «grande jogador», Amorim destacou a forma como Bruno Fernandes quer sempre assumir a responsabilidade e fica frustrado quando não consegue ajudar a equipa da melhor forma.
«É um pouco diferente do que eu esperava. Às vezes, tudo o que lemos sobre um jogador afinal não é bem verdade. Ele quer ajudar muito os colegas de equipa e nota-se a frustração quando não o consegue fazer. Ele quer assumir a responsabilidade em todos os momentos e sofre muito quando perdemos. É um grande líder, um grande jogador de futebol e veremos se alcança essa marca frente ao Brighton (risos)», referiu.
Quanto ao jogo em si, Ruben Amorim espera dificuldades frente a uma equipa que considera ser «divertida de ver jogar» e garante que os jogadores devem colocar o foco total no confronto com o Brighton.
«Brighton tem uma equipa que é divertida de ver jogar e muito forte nas transições. Sabemos que o último fim de semana foi bom para nós, mas o foco está no jogo deste sábado. Temos de perceber que o futebol muda muito. Precisamos de ser muito inteligentes e encarar o jogo com o foco total em tudo o que fazemos, porque o adversário é muito forte», acrescentou.