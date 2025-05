O Manchester United colocou um ponto final na temporada, mas o virar da página só acontece após a digressão que o clube está a realizar na Ásia e onde Ruben Amorim teve a oportunidade de abordar o futuro de Bruno Fernandes e a ausência da Liga dos Campeões na próxima época.

Em declarações aos jornalistas, o técnico português referiu que o compatriota representa um papel fundamental para o que pretende construir no clube, sobretudo porque mesmo nos momentos mais negativos, Bruno Fernandes «assume a responsabilidade».

«Basta ver o que ele faz dentro de campo, a liderança e a paixão que tem pelo jogo. É um jogador muito importante, especialmente neste tipo de contexto. Quando temos dificuldades em certos momentos é o Bruno que assume a responsabilidade e deve fazê-lo porque é o capitão. É importante para aquilo que queremos construir nesta equipa», admitiu.

Quanto ao 15.º lugar na Liga Inglesa e a ausência de competições europeias em 2025/26, Amorim falou numa possível «vantagem» para jogar melhor e construir bases para o futuro.

«Temos muito para fazer neste verão e as pessoas esperam que estejamos no topo, tendo em conta o clube que é o Manchester United. Agora, há que perceber o contexto e não quero a equipa a focar-se num objetivo muito ambicioso, queremos apenas ganhar o primeiro jogo da época e depois olhar para o segundo. Não estar na Liga dos Campeões pode ser uma vantagem para jogar melhor, preparar melhor os jogos e criar as bases para o futuro», confessou o técnico.

«Preparamo-nos sempre para dois cenários, um deles com Liga dos Campeões e outro sem Liga dos Campeões. No primeiro caso não precisamos de um plantel com muitas soluções e conseguimos controlá-lo de uma melhor forma. Penso que o futuro do clube é a academia, já o foi no passado e sinto que o pode voltar a sê-lo. Não podemos fazer muito este verão, tendo em conta o fair-play financeiro, mesmo se tivéssemos Liga dos Campeões. Vamos sofrer, mas o mais importante é estarmos todos juntos», acrescentou.

O Manchester United irá defrontar os «ASEAN All Stars» esta quarta-feira e depois dias depois medirão forças com a seleção de Hong Kong.