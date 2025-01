No rescaldo de um triunfo suado frente ao Rangers por 2-1, Ruben Amorim realizou a habitual antevisão ao jogo com o Fulham de Marco Silva e aproveitou a ocasião para deixar rasgados elogios a Bruno Fernandes.

Questionado pelos jornalistas, o técnico destacou a importância que o internacional português tem na equipa, sobretudo nos momentos de maior pressão, em que «quer sempre a bola». Além disso, Amorim voltou a falar sobre a situação de Rashford e garantiu que só falará sobre o assunto após o fecho do mercado de transferências.

«Bruno Fernandes é um jogador de topo. As pessoas falam muito sobre a frustração dele durante os jogos e o porquê de estar sempre com os braços no ar. Claro que isso não é bonito de se ver, mas há que olhar para a outra face da moeda. Quando estamos sobre pressão ele quer sempre a bola, está disponível e isso é importante, especialmente em Inglaterra. Somos uns sortudos por ter um jogador como ele na equipa», referiu.

«Rashford? Não sei, honestamente não sei. Faltam oito dias, temos de ver o que vai acontecer até ao fim do mercado de transferências e depois podemos falar sobre o assunto», acrescentou.

O jogo entre Fulham e Man. United está marcado para este domingo às 19h e coloca frente a frente o 10.º (Fulham) e o 13.º classificado (Man. United) da liga inglesa, separados por cinco pontos.