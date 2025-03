Este sábado há jogo grande em Inglaterra, com a receção do Manchester United ao Arsenal e mais um frente a frente entre Ruben Amorim e Mikel Arteta.

Ora, questionado sobre o tempo que o espanhol teve para aplicar as suas ideias e o sistema de jogo, Amorim admitiu que não terá esse «tempo» para o fazer, tendo em conta a diferença entre a pressão em ambos os clubes.

«Não vou ter o tempo que o Mikel Arteta teve no Arsenal. Acho que o Man. United é um clube diferente nesse aspeto. A forma como o Arteta tem lidado com os problemas no clube deve ser uma inspiração para toda a gente», afirmou.

«Temos de sobreviver ao jogo deste domingo. A equipa ficou tão cansada nos últimos 20 minutos frente à Real Sociedad, que todos os que treinarem hoje (sexta-feira) poderão ser titulares frente ao Arsenal. Acho que todos no Man. United estão a passar por um momento complicado. Os adeptos podem protestar e têm esse direito, cabe-me a mim fazer de tudo para melhorar a equipa», acrescentou o técnico.

O jogo entre Man. United e Arsenal está marcado para as 16h30, em Old Trafford.