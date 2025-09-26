Amad Diallo é a grande ausência na equipa do Manchester United para o duelo frente ao Brentford, deste sábado.

Na antevisão ao encontro, o treinador Ruben Amorim explicou que o costa-marfinense perdeu um familiar e foi autorizado a viajar para o seu país. Além disso, o técnico aproveitou para abordar a polémica fotografia de Diallo com Garnacho no fim do encontro com o Chelsea e admitiu que o melhor para os jogadores é «não abrirem as redes sociais».

«O Amad não está connosco porque um membro da família faleceu. Estamos todos a apoiar o Amad e percebemos que ele precisava de regressar a casa. De resto, o Lisandro Martínez está fora e o Mazraoui também só regressa após a paragem para as seleções», referiu.

«Eu digo aos meus jogadores para não abrirem as redes sociais. É assim hoje em dia. É o preço a pagar. O importante é que o clube e os amigos dele estão na vida real. Podemos ganhar sem o Amad e queremos fazê-lo por ele», acrescentou.

Quanto à segunda vitória consecutiva que pode acontecer diante do Brentford, Amorim mostrou-se ciente de que os adeptos «não sabem o que vai acontecer no próximo jogo» e o importante é que a equipa entre com um sentimento de «urgência» de vitórias, tal como aconteceu frente a Burnley e Chelsea.

«Não digo jogar bem, porque acho que já o fizemos, mas é normal que os adeptos não saibam o que vai acontecer no próximo jogo. A melhor forma de lidar com isso é encarar o próximo jogo como se fosse o último. Precisamos de sentir urgência de vitórias, aconteça o que acontecer. Temos de começar o jogo como fizemos contra o Chelsea e contra o Burnley», confessou o técnico.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?