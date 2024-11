Após ser confirmado o regresso de Lisandro Martínez e Harry Maguire aos treinos do Manchester United, Ruben Amorim adiantou que o central argentino pode ser opção para o encontro com o Bodo/Glimt, ao contrário do inglês, que ainda não consta das opções do técnico.

Quanto ao adversário, que já derrotou o FC Porto para a fase de liga da Liga Europa, Amorim fala num adversário que tem uma «aura» de vitórias e que corre muito, o que pode beneficiar a formação dos «red devils».

«O Maguire não está apto para ir a jogo, mas o Lisandro Martínez está. A verdade é que precisamos de ambos, mas ainda estão numa situação muito diferente. Quanto ao Yoro, ele já está a treinar e acreditamos muito nele», começou por referir.

«Bodo/Glimt? Jogar em Old Trafford pela primeira vez vai ser especial, mas só quero ganhar o encontro. Espero um jogo difícil, eles correm bastante e temos de melhorar nessa questão, vai ser bom para nós. Têm uma "aura" de vitórias e acredito que o encontro vai ser intenso», admitiu o técnico.

À procura de somar a primeira vitória à frente do Manchester United, o técnico português admitiu que a realidade em Inglaterra é muito diferente da realidade em Portugal, sobretudo pela dificuldade das competições.

«É difícil comparar o Sporting com o Man. United, estamos numa liga diferente e mais difícil do que a portuguesa. A verdade é que tenho jogadores mais experientes, que precisam de ganhar confiança. Não sei quanto tempo vai durar (até a equipa se adaptar às novas ideias), mas vai ser mais difícil para os jogadores do que para mim, isso é certo», garantiu.

Assista aqui às declarações de Amorim: