O Manchester United somou o quarto jogo consecutivo sem vencer, após perder por 4-1 no reduto do Newcastle, e Ruben Amorim voltou a ser questionado sobre o mau momento de forma da equipa.

Na conferência de imprensa após o jogo, o técnico português garantiu não querer saber das críticas e admitiu que a equipa pode fazer muito melhor do que aquilo que tem feito desde que chegou a Inglaterra.

«Está à vista de todos que podemos fazer muito melhor. Todos os erros que cometemos hoje, não podemos cometer na quinta-feira. Percebo as críticas, mas não quero saber. As pessoas podem dizer o que quiserem e não estou aqui para me defender. A nossa posição da tabela diz tudo», começou por referir.

«O Newcastle foi mais forte nas segundas bolas e nós cometemos muitos erros, o que tornou tudo mais difícil. É muito difícil ganhar a estas equipas de topo e ainda mais quando cometemos erros que ajudam o adversário», acrescentou.