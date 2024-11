Ruben Amorim realizou a estreia no comando técnico do Manchester United, este domingo, com a deslocação ao terreno do Ipswich Town, sendo que 1-1 foi o resultado final.

Após o encontro, o treinador português teve oportunidade de o analisar e deixou alguns reparos a Jonny Evans e Joshua Zirkzee, dois dos atletas que participaram no jogo e que segundo Amorim, não tiveram tempo para assimilar certos comportamentos.

«Os jogadores estavam a pensar muito durante o jogo, conseguia-se sentir isso. Durante a primeira parte eles ficaram um pouco receosos e o Sam Morsy, por exemplo, aparecia sempre sozinho. Além disso, o Jonny Evans devia estar a marcar o Hutchinson, mas como ainda não treinámos muito é difícil pedir estes comportamentos», começou por referir, em declarações à Sky Sports.

«Mais para o fim do encontro, andámos a passar a bola à frente da área enquanto tínhamos dois avançados em campo. O Zirkzee tem de perceber que tem de ir para a área e permitir que lhe cruzem a bola. Estamos a fazer algumas coisas mal e tenho de falar sobre isso com os jogadores», acrescentou.

Além disso, Ruben Amorim aproveitou para deixar elogios à exibição de André Onana, que entre os postes mostrou segurança e garantiu que os «red devils» não saíssem derrotados de Portman Road.

«Sei que é frustrante para os adeptos, mas estamos a mudar muitas coisas neste momento. Vamos sofrer durante um longo período e tentar ganhar jogos, vai levar o seu tempo. Podíamos ter ganho frente ao Ipswich, mas se não fosse o Onana também podíamos ter perdido», admitiu o técnico.