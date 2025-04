Hugo Viana marcou presença nas bancadas de Old Trafford, para assistir ao dérbi entre Man. United e Man. City, para a 31.ª jornada da Liga Inglesa.

Ora, o tema foi questionado a Ruben Amorim no final do encontro e o técnico admitiu que vai fazer alguns jantares em sua casa, mas que ambos vão «separar as águas».

«Viana? Vamos fazer alguns jantares lá em casa, mas vamos separar as águas. Ele está a defender um clube e eu estou a defender outro. Amigos, amigos, negócios à parte», referiu.

Veja aqui as declarações de Amorim: