Ruben Amorim reagiu às recentes declarações de Marcus Rashford e revelou que não tem intenções de abdicar do jogador até porque se ele quer um desafio, no United há o maior desafio de todos.

«Acho que ele está certo. Temos aqui um novo desafio e é difícil, é o maior desafio do futebol porque estamos numa situação difícil. Este é realmente um novo desafio. Espero que todos os meus jogadores estejam prontos para este novo desafio», começou por dizer Amorim, em conferência de imprensa, de lançamento ao jogo com o Tottenham, da Taça da Liga.

Depois de ter deixado o jogador de fora por opção no dérbi com o City, o técnico português sublinhou que só quer ajudar o jogador e que quer vê-lo alcançar o melhor nível.

«Não falo sobre o futuro, só falo sobre o presente. Eu quero o melhor de cada um deles. Eu só quero vencer e ajudar a equipa a melhorar, e nós somos melhores com o Marcus Rashford, e isso é simples, tentamos coisas diferentes para levá-lo ao seu melhor nível, como ele já demonstrou no passado. Este tipo de clube precisa de grandes talentos e ele é um grande talento, então precisamos apenas que ele tenha um desempenho de alto nível e esse é meu foco. Eu só quero ajudá-lo», frisou.

Ainda assim, Amorim refere que não falou com o jogador sobre nada do que aconteceu nos últimos dias.

«Ainda não. Foi ontem, e foi um dia de folga. Mas ele é nosso jogador e está pronto para o próximo jogo.», concluiu.

De relembrar que, na segunda-feira, o jogador do Manchester United disse ao jornalista britânico Henry Winter que estava «pronto para um novo desafio» depois de alguns rumores que davam conta do desejo da direção do clube de lucrar com uma possível transferência do atleta no próximo mercado de transferências.