Ruben Amorim realçou nesta quinta-feira o impacto da ausência do capitão Bruno Fernandes, que está lesionado e pode ficar afastado dos relvados durante um mês, na antevisão da próxima jornada da Premier League, em que irá receber o Newcastle.

«É impossível substituir Bruno Fernandes, e eu disse isso à equipa», afirmou em conferência de imprensa, que teve lugar neste dia de Natal, o treinador dos «Red Devils».

O jogo da 18.ª ronda da Premier League, em Old Trafford, é o único encontro programado em Inglaterra para sexta-feira no tradicional Boxing Day (26 de dezembro).

«Ele não é apenas um jogador fundamental na criação de oportunidades, mas também crucial nas bolas paradas», salientou ainda o técnico português sobre o seu compatriota.

Recorde-se que Bruno Fernandes, de 31 anos, teve de ser substituído no último domingo no duelo contra o Aston Villa (vitória dos 'villans' por 2-1), após sofrer uma lesão na coxa direita e o tempo de paragem pode rondar um mês.

A lesão do internacional português é mais um revés para o United, que tem sido assolado por uma onda de baixas, que incluem Harry Maguire, Matthijs de Ligt e, mais recentemente, Kobbie Mainoo.

O Manchester United, que também conta com o internacional português Diogo Dalot, segue no sétimo lugar no campeonato com 26 pontos, três pontos abaixo da zona de classificação para competições europeias, e o Newcastle está ainda mais abaixo, no 11.º posto, com 23 pontos.

Nos últimos seis confrontos diretos, o Newcastle ganhou cinco, mas Ruben Amorim mostrou-se confiante num triunfo: «Podemos vencer qualquer jogo. Temos alguns problemas, mas mesmo sem muitos jogadores no momento, acredito na equipa e confio nos jogadores. Se estivermos concentrados, podemos vencer.»